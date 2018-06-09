"За тисячі років до": телеканал HBO замовив пілотну серію пріквела "Гри престолів"

Сценарій створювався під наглядом Джорджа Мартіна - він же виступить в ролі виконавчого продюсера.

Телеканал HBO замовив пілотну серію пріквела саги "Гра Престолів" від сценариста Джейн Голдман.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Entertainment Weekly.

Серіал Голдман - це пріквел, події якого відбуваються за тисячі років до подій "Гри престолів". Шоу розповість про темні часи Вестеросу і найбільші його секрети, включаючи появу білих шукачів та легенди довгої ночі.

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В американському варіанті приквел отримав назву Golden Age of Heroes, що можна дослівно перекласти "Золотий вік героїв". Яку назву фільм отримає в нашому прокаті - поки не відомо.

Сценарій створювався під наглядом Джорджа Мартіна - він же виступить в ролі виконавчого продюсера. Сюжет приквела тримається в таємниці, але письменник уже пообіцяв, що жоден з персонажів "Гри престолів" в ньому не з'явиться.

Зазначимо, Голдман - британська сценариста, яка працювала над фільмами "Зоряний пил", "Пипець", "Люди-Ікс: Перший клас", а також обома частинами Kingsman (їх усіх зняв Меттью Вон). Вона ж буде писати Kingsman 3.

Нагадаємо, восьмий сезон "Ігри престолів" очікується на телеканалі HBO влітку 2019 року.