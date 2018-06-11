Авіація Асада завдала удару по дитячій лікарні в Сирії: є жертви – ЗМІ

Поранені доставлені в довколишні госпіталі, розбір завалів триває.

Жертвами чергового авіаудару по зоні деескалації в провінції Ідліб на північному заході Сирії стали 17 мирних жителів.

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Як повідомляє турецьке інформагентство «Анадолу», авіація режиму Башара Асада в неділю після полудня завдала ударів по населених пунктах Біннеш, Тефтеназ і Аріха. Ударів також зазнали селища Рам Хамдан і Бені.

Представники сил цивільної оборони Ідліб (Білі каски) підтвердили факт удару по будівлі дитячої лікарні в Тефтеназі, загинули п'ять осіб, в тому числі три дитини. В цілому в Тефтеназі десятого червня вбито 13 осіб. У Арісі загинули два сирійця, в Біннеші і Рам Хамдані по одному.

Поранені доставлені в довколишні госпіталі, розбір завалів триває, уточнює агентство.