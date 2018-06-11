У новому уряді Італії погрожують закрити порти для рятувальних суден з мігрантами

Італія закликала Мальту надати доступ до порту Валлетти рятувального судна Aquarius організації, але отримала відмову.

Новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні погрожує закрити порти для рятувальних суден з біженцями.

Про це в неділю, 10 червня, повідомляє газета La Repubblica, передає DW.com.

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За інформацією видання, Сальвіні закликав Мальту надати доступ до порту Валлетти рятувального судна Aquarius організації SOS Méditerranée, на борту якого знаходяться 629 мігрантів. В іншому випадку Сальвіні має намір закрити італійські порти. Влада Мальти відхилила вимогу, заявивши, що не мають відношення до рятувальної акції.

"Мальта нікого не впускає, Франція розгортає людей на своєму кордоні, Іспанія захищає свої кордони з використанням зброї. З сьогоднішнього дня і Італія скаже "ні" торгівлі людьми та нелегальній міграції", - написав Сальвіні в Facebook.

У минулому році попередник Сальвіні на посаді глави МВС Італії звернувся до європейських партнерів з подібною вимогою. Проте запит Марко Мінніті було відхилено, оскільки у відповідності з правом на порт-притулок судна, що зазнають аварії, а також кораблі, на борту яких присутні потерпілі від корабельної аварії, мають бути допущені в порт.