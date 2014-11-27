Саакашвілі звинувачують в покриванні вбивці

"Головна прокуратура Грузії винесла постанову про обвинувачення колишнього президента Михайла Саакашвілі у справі про злочин проти Олександра Гіргвліані. Розслідування, проведене на підставі рекомендацій Європейського суду з прав людини, встановило, що ми маємо справу з системним злочином", - йдеться в заяві прокуратури, поширеній у четвер, 27 листопада.

Про це пише Новости-Грузия.

При цьому зазначено, що "приховування злочину проти Олександра Гіргвліані, фальсифікацію розслідування, покривання високопоставлених чиновників і сприяння їм уникнути покарання було здійснено в результаті узгоджених і скоординованих дій міністра внутрішніх справ Іване Мерабішвілі, директора департаменту конституційної безпеки (МВС) Давида Ахалая, голови департаменту з виконання покарання Бачані Ахалая, генеральної прокуратури і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі".

Розслідування справи триває за статтею 332 Кримінального кодексу Грузії - зловживання службовими повноваженнями, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.

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Співробітник "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані був знайдений убитим 28 січня 2006 року на цвинтарі в Окрокана (передмістя Тбілісі), після сварки в одному з тбіліських барів з чиновниками МВС. Сварка сталася в кафе "Шарден-бар" в центрі Тбілісі, де перебували нині колишні високопоставлені чиновники МВС.

Один з фігурантів справи, колишній заступник голови департаменту конституційної безпеки (ДКБ) МВС Грузії Олег Мельников раніше заявив, що Михайло Саакашвілі був в курсі деталей справи про вбивство Гіргвліані.