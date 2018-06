Переговори Трампа з Кім Чен Ином у Сінгапурі не дали відчутних результатів – екс-посол США в Росії

Колишній посол США в Росії, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає, що зустріч Трампа та Кім Чен Ина у Сінгапурі не вплинула на прогрес у ядерному роззброєнні КНДР.

Читайте такожСША «заморозять» військові навчання з Південною Кореєю

Таку думку дипломат висловив у своєму Twitter. За його словами, переговори Трампа анітрохи не просунулися у порівнянні з тим, на що Ким Чен Ин вже давав згоду у квітні.

«Вони навіть не змогли отримати від північнокорейців ім’я переговірника для держсекретаря Майка Помпео. Сподіваюся, що майбутні саміти досягнуть більш відчутних результатів», – вказав він.

On denuclearization, the Trump negotiators did not advance the ball one inch beyond what KJU had already agreed to in April. They couldn't even get the North Koreans to name an interlocutor for Secretary Pompeo. Hope future summits achieve more tangible outcomes.