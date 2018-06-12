Переговори Трампа з Кім Чен Ином у Сінгапурі не дали відчутних результатів – екс-посол США в Росії

14:39, 12 червня 2018
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Дональд Трамп під час підписання спільної заяви з Кім Чен Ином / REUTERS

Колишній посол США в Росії, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає, що зустріч Трампа та Кім Чен Ина у Сінгапурі не вплинула на прогрес у ядерному роззброєнні КНДР.

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Таку думку дипломат висловив у своєму Twitter. За його словами, переговори Трампа анітрохи не просунулися у порівнянні з тим, на що Ким Чен Ин вже давав згоду у квітні.

«Вони навіть не змогли отримати від північнокорейців ім’я  переговірника для держсекретаря Майка Помпео. Сподіваюся, що майбутні саміти досягнуть більш відчутних результатів», – вказав він.

Нагадаємо, сьогодні в Сінгапурі відбувся саміт між США та КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні лише перекладачі, а потім підписали спільну заяву.

Згідно з підписаним документом, Північна Корея зобов'язується відмовитися від ядерної зброї, а у відносинах між Пхеньяном і Вашингтоном настає «перезавантаження».

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Новина в сюжеті: Зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Теги: #США#Трамп#КНДР