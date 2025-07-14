"‎Адмірал Чабаненко"‎ має повернутися до складу Північного флоту у 2025 році.

У Мережі оприлюднили нову фотографію фрегату проєкту 1155.1 "Адмірал Чабаненко", який раніше "застряг" на ремонті. На неї звернули увагу пропагандистські російські ЗМІ.

Як повідомляється, росіяни вже завершили доковий ремонт корабля. Передбачається, що він зможе нести крилаті ракети "Калібр", протикорабельні ракети "Онікс", а також ракети "Циркон", які самі росіяни називають "гіперзвуковими".

Зазначимо, що раніше "Адмірал Чабаненко" ніс радянські надзвукові крилаті протикорабельні ракети "Москіт". Також до арсеналу корабля входили ракетно-артилерійський комплекс "Кортик" та зенітний ракетний комплекс "Кинджал".

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Сам корабель було спущено на воду у 1992 році та введено в експлуатацію у 1999-му в якості великого протичовнового корабля.

Портал Defense Express нагадує, що "Адмірал Чабаненко" став на середній ремонт ще в далекому 2014 році. Під час процесу росіяни вирішили модернізувати його із установкою більш сучасного ракетного озброєння. При цьому сам корабель повинен стати фрегатом.

У травні УНІАН повідомив, що з ремонтом "Адмірала Чабаненко" виникли труднощі, адже на той момент він навіть не пройшов повного етапу ремонту. Також на кораблі було відсутнє озброєння.

Російський флот – останні новини

Нещодавно стало відомо, що багаторічна епопея із ремонтом єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнецов", ймовірно, близька до свого завершення.

У Міністерстві оборони РФ можуть відмовитися від корабля, адже, за словами російських фахівців, він є "морально і фізично застарілим". Дехто з московських експертів навіть називає авіаносці "пережитком минулого".

Серед конкретних проблем корабля вказують на ненадійну силову установку, а також на те, що наразі РФ не має палубного літака, який міг би замінити старі Су-33.

Серед можливих рішень проблеми – закупівля нових китайських винищувачів-"невидимок" J-35.

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