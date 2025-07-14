Собаки в столичному метро: запущено обговорення про їх перевезення в окремих вагонах

Перевезення собак великих порід пропонується у намордниках та на короткому повідці.

В Києві розпочато громадське обговорення можливих змін до правил перевезення собак у метро. Про це повідомляє Київський метрополітен.

Зазначається, що на підставі звернень громадян і відповідної петиції був розроблений проєкт змін до чинних правил користування київським метрополітеном.

Ним передбачено :

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• використання сумок із водонепроникним або абсорбуючим дном для собак малих порід;

• перевезення більших собак у намордниках та на короткому повідці;

• можливість проїзду з тваринами у першому та останньому вагонах у міжпікові години;

• дотримання санітарних норм і правил безпеки власниками тварин.

При цьому наголошується, що уся відповідальність за поведінку тварини в метро та дотримання вимог безпеки покладається на власника.

В метрополітені зазначають, що масштабне опитування мешканців міста щодо їх ставлення до цих можливих змін триватиме через застосунок Київ Цифровий у співпраці з UAnimals

При цьому закликали містян відповідально підійти до опитування, оскільки на його основі опрацюють питання про запуск піврічного експерименту з новими правилами перевезення собак у підземці.

"Тестовий період важливий, адже протягом цього часу фахівці проаналізують, як нові правила впливають на безпеку та комфорт усіх пасажирів. І за потреби буде доопрацьовано остаточні положення правил", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України кияни приходять з собаками та кішками в укриття на станції Київського метрополітена, який використовується, як укриття під час повітряних тривог під час російських повітряних атак.

Нагадаємо, що 7 липня уряд затвердив нові правила перевезення тварин в міжміських та міжнародних автобусах. Згідно з ними, собаки малих порід мають знаходитися в боксах. А для перевезення середніх та крупних (до 45 кг) собак власники мають викупити місця в ряду сидінь та розмістити тварину на спеціальному покривалі на підлозі. Собака має бути на повідці та в наморднику.

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