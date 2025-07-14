Реліз Borderlands 4 заплановано на 12 вересня.

Ренді Пітчфорд, голова Gearbox, несподівано поділився картою Borderlands 4 із зазначенням приблизних локацій колекційних фігурок Маркуса. Про це він повідомив у соцмережі X, коментуючи підхід студії до опрацювання світу гри.

За словами Пітчфорда, однією з головних цілей розробників було створити по-справжньому безшовний світ, де можна вільно досліджувати будь-яку точку.

Особливу увагу команда приділила прихованим куточкам карти: туди і були заховані фігурки Marcus Bobblehead. Знайти їх непросто, але для допитливих гравців це стане окремою нагородою. При цьому оточення підказує, чому власники цих іграшок залишили їх саме там.

Відео дня

Пізніше Пітчфорд уточнив, що таких фігурок у грі понад 200, і виклав у мережу карту з їхнім приблизним розташуванням. Це викликало подив у частини фанатів.

Відповідь Пітчфорда була простою. Він упевнений, що вже в день релізу в мережі з'являться докладні гайди, а тим, хто хоче шукати все самостійно, ніщо не заважає просто не користуватися картою. За його словами, навіть з його підказками зібрати все буде завданням не з легких:

"Я можу скерувати вас до копиці сіна і побажати удачі в пошуках голки. Але якщо вам хочеться, ви завжди можете відмовитися використовувати карту або неминучі відеогайди з мережі".

Реліз Borderlands 4 заплановано на 12 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в Borderlands 4 з'явиться те, на що фанати чекали з першої частини: можливість заткнути Залізяку. Для цього в гру додадуть окремий регулятор гучності.

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