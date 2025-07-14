Також збільшаться виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу.

В Україні затвердили законопроект про допомогу сімʼї до та після народження дитини. Зокрема, він передбачає збільшення виплат за народження дитини до 50 тисяч гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні затверджуємо проект закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Перш за все, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн", - зазначив Шмигаль.

Також в Україні збільшать виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.

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"Ми також передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд", - зазначив прем’єр.

Крім того, стартує програма "єЯсла". Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років.

"Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", - відмітив глава уряду.

Також зберігається "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисячі гривень.

"Частиною новацій у підтримці родин є також надання "Пакунку школяра", який ми затвердили на минулому засіданні уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи", - додав Шмигаль.

Державні виплати на дітей - останні новини

7 липня стало відомо, що батьки першокласників отримають гроші на підготовку дітей до школи. Гроші можна буде витратити виключно у безготівковій формі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль тоді повідомив, що виплата буде доступна тим батькам, які віддадуть свою дитину в українську школу фізично, а не онлайн.

Пізніше у Мінсоцполітики українцям відповіли, чи можна купити смартфон за гроші з "Пакунку школяра".

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