Google випадково 'спалив' ціни на портативну консоль ROG Xbox Ally

Базова версія обійдеться в 600 євро.

ROG Xbox Ally, портативна консоль від ASUS, зроблена разом з Xbox, може виявитися зовсім не бюджетною альтернативою Steam Deck.

У мережі спливли передбачувані ціни: базова модель оцінена в 600 євро, а просунута ROG Xbox Ally X - у 900. Ціни з'явилися через Google-пошук і, судячи з усього, засновані на злитих метаданих магазинів.

Якщо інформація підтвердиться, то ASUS використовує ту ж цінову політику, що і у випадку зі звичайними ROG Ally. Але проблема в тому, що молодша Xbox-модель оснащена новим чипом Ryzen Z2 A. Він ближче до Steam Deck, ніж до повноцінних Z1 Extreme-консолей.

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Тобто за 600 євро потенційний покупець може отримати пристрій слабший за торішній Ally за тією ж ціною.

Старша версія ROG Xbox Ally X має набагато цікавіший вигляд: потужний чип, збільшений акумулятор і 1 ТБ SSD, але і цінник у неї відповідний. Це, звичайно, флагман, і він явно націлений на тих, кому важлива максимальна продуктивність, а не ціна.

Раніше ми розповідали, що Xbox наполягає, що їхня портативна консоль - це прорив, але гравці з цим не згодні. Багато хто вважає, що Xbox Ally це просто портативка від ASUS з Game Pass.

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