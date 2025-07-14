У Польщі викличуть на ВЛК понад 230 тисяч чоловіків та жінок

Медичний огляд, який має визначити придатність громадян до військової служби, буде обов’язковим.

Польща планує викликати громадян військово-лікарські комісії. Протягом наступного року медичний огляд мають пройти молоді чоловіки та жінки, що мають необхідний для армії фах. Про це повідомляє видання Wyborcza.

Перша хвиля повісток на ВЛК надійде полякам на початку наступного року, у січні. У неї увійдуть 235 тисяч громадян. Повідомляється, що на ВЛК запросять чоловіків призовного віку, а також громадян старше 50 років. Також отримувачами повісток стануть жінки певної групи, віком від 19 років. Мова йде про жінок, які мають необхідну для військової служби професію, та тих, хто здобуває медичну або ветеринарну освіту, освіту в галузях авіації, мореплавства або буде перекладачем.

У Міністерстві оборони Польщі відзначили, що у наступному році комісії мають пройти 19 річні чоловіки та чоловіки віком 20-24 років, які ще не проходили ВЛК та не мають категорії придатності до дійсної військової служби. Також виклик отримають особи, які у 2024-2025 роках були визнані обмежено придатними до військової служби.

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Явка за повісткою буде обов’язковою. За неявку передбачені великі штрафи. Мета проведення ВЛК полягає у визначенні фізичної та психічної придатності громадян до військової служби. Дані учасників будуть внесені до військового обліку. Кожен призовник отримає звання рядового, але не військовий квиток. Він видаватиметься лише добровольцям, які бажають вступити до армії.

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З вересня небо Польщі, яка фактично є хабом для постачання військової допомоги від союзників Україні, почнуть патрулювати голландські винищувачі F-35. У Нідерландах назвали цей крок необхідним для стримування Росії та захисту лінії постачання України.

Литва і Фінляндія також поступово мілітарізуються. З початку наступного року там планують розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін. Міни виготовлятимуть для власних потреб та для України. Польща, Латвія та Естонія, також виходять з договору, що забороняв розповсюдження та експлуатацію протипіхотних мін.

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