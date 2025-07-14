Зазначається, що Брюссель консультується з "однодумцями".

Комісар Європейського Союзу з торгівлі Марош Шефчович побоюється, що торгівля між ЄС і США стане "практично неможливою", якщо Дональд Трамп запровадить 30%-ві мита.

"Якщо йдеться про 30% або більше, це матиме величезний вплив на торгівлю. Буде практично неможливо продовжувати торгівлю в тому вигляді, до якого ми звикли в трансатлантичних відносинах. Трансатлантичні ланцюжки поставок сильно постраждають по обидва боки Атлантики. Покажіть мені хоча б одного лідера галузі, який задоволений цією митною політикою", - цитує Шефчовича видання Financial Times.

Дипломати очікують, що він запропонує країнам-членам ЄС новий пакет можливих мит у відповідь проти США. За словами двох дипломатів, вони охоплюватимуть близько 72 млрд євро річного імпорту зі США, після того як уряди лобіювали деякі винятки з початкового списку на суму 95 млрд євро.

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Комісія відкладає окремий план із запровадження мит на імпорт зі США на суму 21 млрд євро на рік, розроблений у відповідь на окремі мита Трампа на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів з ЄС, до середини серпня, щоб дати час для переговорів.

Шефчович заявив, що введення 30%-вих мит у відповідь означає, що Євросоюзу нічого втрачати, якщо Трамп у відповідь підвищить ставки ще більше.

"30% або понад 30% - будь-яка додаткова відповідна реакція з боку США - має більш-менш той самий ефект. Так що практично це зупиняє торгівлю", - сказав він.

За його словами, Брюссель консультується з "однодумцями" з-поміж торговельних партнерів щодо скоординованої відповіді. При цьому він не уточнив, про які країни ідеться.

Торгова війна США та ЄС - останні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові "взаємні мита" щодо більшості країн світу, а також 50%-ві мита в цілях національної безпеки на сталь і алюміній і 25%-ві мита на автомобілі та запчастини. Наразі тільки Велика Британія, В'єтнам і Китай уклали часткові угоди з Вашингтоном, причому останні дві країни, як і раніше, зазнають високих мит.

Трамп зазначив, що з 1 серпня Вашингтон вводить 30% мита на товари з ЄС. Зі свого боку президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що такі мита зашкодять підприємствам і споживачам по обидва боки Атлантики. Вона акцентувала, що в разі провалу переговорів зі США Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь.

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