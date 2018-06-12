У Німеччині судять українця, який протаранив вантажівкою поліцейське авто - ЗМІ

У день аварії в крові обвинуваченого водія з України виявили неприпустимо високий вміст алкоголю.

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія судять 49-річного водія вантажівки з України Валерія Ю., якого звинувачують у наїзді на поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула співробітниця поліції.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьке видання Bild.

Зазначається, що далекобійника звинувачують у тому, що 27 грудня 2017 року він, перебуваючи за кермом вантажівки, наїхав на поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції. Ще двоє поліцейських отримали тяжкі травми.

У день аварії в крові підсудного виявили неприпустимо високий вміст алкоголю - близько 2,6 проміле, йдеться в повідомленні.

Зауважується, що вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 кілометр на годину. Водій не загальмував, внаслідок чого вантажівка з розтрощеним авто проїхала ще близько 200 метрів.

Адвокат підсудного повідомив, що під час їзди його підзахисний випив багато знеболювальних таблеток через біль у стегнах. Але таблетки біль не вгамували. Згодом, послухавшись поради, разом з колегою-росіянином він випив горілки, зазначається у дописі.

"Валерій Ю. планував продовжити подорож наступного дня, але сів за кермо ввечері того ж дня, коли вживав алкоголь. Невдовзі після виїзду з майданчику для вантажівок сталася аварія на автобані А61", - йдеться у повідомленні. Сам підсудний каже, що нічого не пам'ятає про трагічний інцидент. У суді на запит DW повідомили, що українцеві загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що за кермом вантажівки, яка 27 грудня у Німеччині поблизу кордону з Нідерландами протаранила патрульне авто, внаслідок чого загинула жінка-поліцейський, перебував українець.

"Поліція підтвердила, що за кермом вантажівки був громадянин України. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідуються місцевою поліцією, але деталі не повідомляються", - сказав у коментарі УНІАН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Раніше Deutsche Welle повідомило, що у німецькій федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія вантажівка протаранила поліцейський автомобіль. Внаслідок наїзду загинула жінка-поліцейський. Двоє її колег були тяжко травмовані. Водій вантажівки, який виявився українцем, залишився неушкодженим. Його затримали і допитали. За повідомленням поліції, вміст алкоголю у зразку крові водія становив понад 2 проміле.