У Думі пропонують заборонити до показу на ТБ українських і російських співаків, що критикували Кремль

Про це повідомив депутат Держдуми, член президії Компартії Валерій Рашкін, передає РІА "Новости".

Він не озвучив список співаків, яких автори ініціативи вважають "антиросійськими", але зазначив, що це повинні бути як українські, так і російські "зірки", які виступають з антикремлІвськими висловлюваннями у зв'язку з подіями в Україні.

Читайте такожКобзон відмовився від звання народного артиста України"Це не остання ініціатива, будемо і далі працювати в цьому напрямку. Вона спрямована на промивання мізків, у тому числі тих великих, хто працює в мистецтві, що їх слово впливає на населення. Тут мовчати не можна", - заявив депутат.

Як відомо, в Росії за висловлювання на підтримку України піддається гонінням музикант Андрій Макаревич. Раніше він заявив, що залишить Росію, якщо йому "остаточно перекриють кисень".