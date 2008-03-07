ЦВК офіційно оголосив Медвєдєва обраним президентом Росії

Центрвиборчком РФ оголосив остаточні підсумки виборів президента Російської Федерації, що пройшли 2 березня 2008 року. Згідно з ухвалою ЦВК, Дмитро МЕДВЄДЄВ, що набрав за підсумками голосування 70,28 відсотка голосів, обраний новим президентом РФ.

У тексті ухвали повідомляється, що в цілому Д.МЕДВЄДЄВ набрав на президентських виборах 52 млн. 530 тис. 712 голосів, тобто більше половини голосів виборців, що взяли участь в голосуванні. Таким чином, перемога Д.МЕДВЄДЄВА була зафіксована ще в першому турі виборів.

ЦВК ухвалила визнати вибори президента Росії такими, що "відбулися і дійсними", і вважати "обраним на посаду президента Російської Федерації МЕДВЄДЄВА Дмитра Анатолійовича".