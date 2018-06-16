Серед постраждалих від наїзду таксі у Москві є іноземці (фото, відео)

В результаті ДТП постраждали двоє мексиканців.

В результаті наїзду автомобіля таксі на натовп людей постраждало вісім осіб, двоє з них громадяни Мексики.

Про це повідомили в Twitter Центру організації дорожнього руху (ЦОДР). Водієм таксі виявився громадянин Киргизії.

"2 мексиканця в результаті аварії на Ільїнці постраждали не сильно, госпіталізовані не були. Отримали незначні травми", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦОДР, водій автомобіля не був п'яний. Винуватець ДТП заявив, що наїзд був ненавмисним. При цьому, як повідомляє Telegram-канал Mash, одразу після ДТП водій спробував утекти, його затримали перехожі.

Відео Mash

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Москви автомобіль таксі в'їхав у натовп людей. Раніше повідомлялося, що в результаті інциденту постраждало сім осіб, п'ятеро госпіталізовані.