У парламенті Франції обговорили можливість визнання Палестини

Законотворці очікують голосування за неї 2 грудня, як це запропонували представники Соціалістичної партії, передає Радіо Свобода.

У тексті цієї резолюції міститься заклик до уряду «визнати державу Палестина задля знаходження кінцевого рішення конфлікту» між Ізраїлем та палестинцями.

Читайте такожІспанія може визнати Палестину як державу без згоди ІзраїлюПарламенти Британії, Ірландії та Іспанії вже провели подібні голосування через занепокоєння Європи повільним досягненням прогресу у мирних переговорах.

Тим часом уже визнала Палестину державою влада Швеції, яка стала першою країною, що пішла на такий крок у статусі члена ЄС.