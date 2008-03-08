У мексиканському порту знайшли контейнер з $10 мільйонами
10:58, 08 березня 2008Світ
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Фонди наркомафії?
Близько 10 млн. доларів готівкою виявили мексиканські військові моряки під час огляду контейнерів у порту Мансанільо на тихоокеанському узбережжі країни.
Як повідомляє «Газета.Ру», під час огляду, що проводився спільно з генпрокуратурою Мексики, в морському контейнері, який прямував до Панами, увагу моряків привернули картонні коробки, які не проходили за вантажними документами.
Коробки виявились ущерть наповненими пачками грошей. На думку експертів, йдеться про фонди наркомафії.
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