У паризькому потязі народився хлопчик і в подарунок отримав безкоштовний проїзд до 25 років

Породіллю та новонародженого малюка доставили в найближчу лікарню, вони почуваються добре.

У Парижі в понеділок у потязі мережі міських електричок RER народився хлопчик.

Як повідомляє BFM-TV, народження дитини призвело до призупинення руху потягів між станціями "Шарль де Голль"/"Етуаль" та "Насьйон", передає ЄвроПравда.

Породіллю та новонародженого малюка доставили в найближчу лікарню. Як повідомляється, і мати і її син почуваються добре.

Керівництво мережі потягів привітало молоду матір з народженням дитини та оголосило, що дарує малому безкоштовне користування потягами мережі RER, поки йому не виповниться 25 років.

Згодом рух потягів на лінії відновили.