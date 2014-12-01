У Канаді невідомий щасливчик виграв у лотерею $25 мільйонів
03:06, 01 грудня 2014Світ
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У канадській провінції Нью-Брансвік продано щасливий лотерейний білет з виграшем в 25 мільйонів доларів.
У Канаді невідомий щасливчик виграв у лотерею $25 мільйонів / huffingtonpost.ca
Про це 30 листопада повідомили представники асоціації Atlantic Lottery, яка проводить в країні близько десятка лотерейних розіграшів, повідомляють Подробиці.
Відомо, що заповітний білет однієї з найпопулярніших національних лотерей Lotto Max був куплений в столиці провінції - місті Фредеріктон.
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Однак про щасливця поки що ніякої інформації немає.
Примітно, що Нью-Брансвік є "найщасливішою" канадською провінцією. Саме її жителі забрали більшість виграшів у різних розіграшах асоціації Atlantic Lottery.
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