У Канаді невідомий щасливчик виграв у лотерею $25 мільйонів

03:06, 01 грудня 2014
Світ
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У канадській провінції Нью-Брансвік продано щасливий лотерейний білет з виграшем в 25 мільйонів доларів.

huffingtonpost.ca
 

Про це 30 листопада повідомили представники асоціації Atlantic Lottery, яка проводить в країні близько десятка лотерейних розіграшів, повідомляють Подробиці.

Відомо, що заповітний білет однієї з найпопулярніших національних лотерей Lotto Max був куплений в столиці провінції - місті Фредеріктон.

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Однак про щасливця поки що ніякої інформації немає.

Примітно, що Нью-Брансвік є "найщасливішою" канадською провінцією. Саме її жителі забрали більшість виграшів у різних розіграшах асоціації Atlantic Lottery.

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