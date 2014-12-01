Зимова негода порушила авіасполучення у США, в аеропортах - величезні черги (відео)

Через важкі погодні умови скасовано півтори сотні внутрішніх авіарейсів, ще 1800 відкладено. В американських аеропортах утворилися величезні черги.

З перебоями працює і автомобільний транспорт, снігові замети паралізували деякі дороги країни.

Читайте такожBBC: На півночі США очікують нових хуртовин (фоторепортаж)

Від негоди потерпає і Румунія - там меторологи оголосили небезпеку снігопадів, ожеледиці та шквалистого вітру для більшості території країни.