Зимова негода порушила авіасполучення у США, в аеропортах - величезні черги (відео)
11:41, 01 грудня 2014Світ
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З перебоями працює і автомобільний транспорт, снігові замети паралізували деякі дороги.
REUTERS
Через важкі погодні умови скасовано півтори сотні внутрішніх авіарейсів, ще 1800 відкладено. В американських аеропортах утворилися величезні черги.
З перебоями працює і автомобільний транспорт, снігові замети паралізували деякі дороги країни.
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Від негоди потерпає і Румунія - там меторологи оголосили небезпеку снігопадів, ожеледиці та шквалистого вітру для більшості території країни.
Зимова негода порушила авіасполучення у США
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