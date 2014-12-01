Генсек НАТО: 2014 рік став роком агресії

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сьогодні під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "ЄвроПравди".

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"2014 рік - це рік агресії", - сказав він, підбиваючи підсумки року. За його словами, події на Сході України залишаються загрозою для всього регіону.

"Російське вторгнення в Україну підриває безпеку на атлантичному просторі", - заявив він, зазначивши, що Росія досі постачає зброю і бойовиківна територію України.

Другою загрозою він назвав події на Близькому Сході, зокрема, пов'язані з оголошенням про створення "Ісламської держави", контрольованої терористами.

"У мене є чіткі очікування від нинішньої міністерської зустрічі. Я очікую домовленості про продовження військової присутності альянсу на Сході Європи, (декларації про) рішучої підтримки на адресу України, а також запуск нової місії в Афганістані", - зазначив генсек НАТО.