Військові літаки перекидають російські війська до Таганрога - РНБО
13:41, 01 грудня 2014Політика
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На автошляхах Ростовської області РФ спостерігається зростання активності руху російської військової техніки у бік України.
Ілюстративна фотографія: російські військові / Миноборони.рф
Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«На автошляхах Ростовської області РФ спостерігається зростання активності руху російської військової техніки без розпізнавальних знаків у напрямі українського кордону», - зазначив він.
Крім того, за словами Лисенка, спостерігається перекидання військ військово-транспортними літаками до Таганрога Ростовської області.
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