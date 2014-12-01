Військові літаки перекидають російські війська до Таганрога - РНБО

Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожРосійські спецпризначенці зазнали великих втрат, намагаючись взяти штурмом Донецький аеропорт

«На автошляхах Ростовської області РФ спостерігається зростання активності руху російської військової техніки без розпізнавальних знаків у напрямі українського кордону», - зазначив він.

Крім того, за словами Лисенка, спостерігається перекидання військ військово-транспортними літаками до Таганрога Ростовської області.