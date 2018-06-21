Столтенберг: Крим, Донбас і Солсбері є спільними викликами для всіх членів НАТО

Він зазначив, що в інтересах країн-членів НАТО прийняти їх разом.

Країни НАТО мають спільно реагувати на найбільші сучасні загрози, серед яких терроризм, кібератаки та агресія Росії.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час візиту до Лондона, повідомляє ЄвроПравда з посиланням на сайт Альянсу.

"Ми зіткнулися з найбільш непередбачуваним середовищем безпеки за покоління. Міжнародний терроризм, поширення зброї масового знищення, кібератаки. І, звичайно, більш напориста Росія, яка використовує залякування та силу проти своїх сусідів", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що кожна з 29 країн-членів НАТО має свою історію, географію та культуру і між ними часом виникають розбіжності, але вони здатні об’єднатися навколо спільної мети.

"Незаконно анексований Крим, дестабілізована східна Україна, втручання у наші внутрішні справи і спроба вбити британського громадянина та його доньку в Солсбері за допомогою забороненої хімічної зброї - це наші спільні виклики. І в наших спільних інтересах прийняти їх разом", - додав він.