Прем`єр Сербії Коштуніца заявив про свою відставку

18:17, 08 березня 2008
Світ
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Уряд не може працювати через розвал коаліції

Прем`єр-міністр Сербії Воїслав КОШТУНІЦА оголосив про свою відставку, передає агентство Ассошіейтед Прес.

За словами В.КОШТУНІЦИ, його уряд не може більше працювати через розвал коаліції і закликав провести нові вибори.

Раніше на цьому тижні сербський прем`єр заявляв про "глибоку кризу" в уряді після оголошення краєм Косово незалежності в односторонньому порядку.

 

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