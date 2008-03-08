Прем`єр Сербії Коштуніца заявив про свою відставку

Прем`єр-міністр Сербії Воїслав КОШТУНІЦА оголосив про свою відставку, передає агентство Ассошіейтед Прес.

За словами В.КОШТУНІЦИ, його уряд не може більше працювати через розвал коаліції і закликав провести нові вибори.

Раніше на цьому тижні сербський прем`єр заявляв про "глибоку кризу" в уряді після оголошення краєм Косово незалежності в односторонньому порядку.