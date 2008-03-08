Турецьких жінок просять народжувати, інакше будуть плакати як на Заході

Прем`єр Туреччини Тайіп Ердоган закликав місцевих жінок народжувати не менших трьох дітей, щоб вирішити демографічну проблему країни.

"Дорогі жінки, звертаюся до вас як голова уряду. Якщо ви не хочете скорочення населення, то в кожній сім`ї має бути не менше трьох дітей", - сказав Ердоган, виступаючи на зустрічі, приуроченій до Міжнародного жіночого дня, повідомляють Подробності.

"У мене у самого четверо дітей, я щасливий, і хотів би мати більше. Звичайно, вирішувати вам, але діти - це щастя", - цитує прем`єра місцеве телебачення.

На думку Ердогана, якщо ситуація з народжуваністю в Туреччині залишатиметься такою, як зараз, то в 2030 році середній вік місцевих жителів складе близько 60 років.

"Захід вже плаче, намагаючися вирішити проблему народжуваності. Ви у жодному випадку не повинні потрапити в цю пастку", - підкреслив прем`єр.

Населення Туреччини складає 70 мільйона чоловік. Щорічний приріст населення в ній, за даними офіційної статистики, наближається до мільйона чоловік.