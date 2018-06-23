В МЗС РФ назвали «одіозною і небезпечною» резолюцію Генасамблеї ООН щодо Придністров'я

У російському МЗС заявили, що розглядають резолюцію як «відвертий рекламно-пропагандистський хід частини політичних діячів у Кишиневі, які прагнуть на грунті розпалювання антиросійських настроїв заробити очки напередодні майбутніх парламентських виборів».

У МЗС РФ назвали «одіозною і небезпечною» резолюцію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з вимогою вивести російська війська з Придністров'я.

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії, текст якого має УНІАН.

«22 червня Генеральна асамблея ООН прийняла вкинутий молдавською стороною провокаційний проект резолюції «Повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова». Разом з тим не можемо не відзначити, що відповідальна більшість держав-членів всесвітньої організації не вважали за можливе солідаризуватися з настільки одіозною і небезпечною ініціативою деяких молдавських політичних кіл і або проголосували проти неї, або утрималися», - заявили в МЗС РФ.

При цьому наголошується, що в 1992 році «завдяки своєчасному втручанню російських військ було припинено кровопролиття на Дністрі, створено умови для запуску процесу мирного врегулювання».

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«І донині російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності в Придністров'ї. Ухвалення ж резолюції може підірвати крихкий прогрес, який намітився останніми місяцями на треку придністровського врегулювання», - йдеться в документі.

Крім того, наголошується, що в самому керівництві Республіки Молдова немає єдності в рамках такої резолюції, як це випливає зі спеціальної заяви президента Республіки Молдова від 19 червня 2018 року.

«У зв'язку з цим розглядаємо цю ініціативу як відвертий рекламно-пропагандистський хід частини політичних діячів у Кишиневі, що прагнуть на грунті розпалювання антиросійських настроїв заробити очки напередодні майбутніх парламентських виборів», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 червня, Генасамблея ООН закликала Росію вивести війська з Придністровського регіону Молдови. Одним із співавторів відповідної резолюції була Україна.