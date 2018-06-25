Низка країн ЄС підписали угоду про створення Європейських сил військового реагування

Ініціатива спільних сил буде спрямована на швидке розгортання військ у кризових ситуаціях поблизу кордонів Європи.

Міністри оборони дев'яти країн ЄС, включаючи Велику Британію, підписали угоду про формування спільних Європейських сил військового реагування, яка дозволить продовження британської участі після Brexit.

Про це пише Європравда з посиланням на Politico.

Ініціатива спільних сил, очолювана президентом Франції Еммануелем Макрономв рамках планів створення автономних європейських збройних сил оборони, буде спрямована на швидке розгортання військ у кризових ситуаціях поблизу кордонів Європи. У групу входять Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.

"Мета: щоб наші збройні сили навчилися пізнавати один одного і діяти разом", - сказав міністр оборони Франції Флоренс Парлі.

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"Завдяки обміну кадрами та спільним навчанням ми створимо європейську стратегічну культуру. Ми будемо готові передбачити кризи та оперативно та ефективно реагувати на них", - зазначив він.

Ініціатива буде відрізнятися від європейського оборонного пакту, відомого як PESCO, який включає в себе всі країни-члени ЄС, крім Великої Британії, Мальти і Данії.

Велика Британія була "дуже зацікавлена в підписанні угоди, щоб підтримувати співпрацю з Європою за межами двосторонніх зв'язків", сказав Парлі.

Група буде працювати "якомога ближче з Європейським оборонним Союзом, тому що ми знаємо, що наші війська беруть участь або в НАТО, чи в ЄС, але також в місіях ООН або антитерористичних коаліціях", - сказала міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю міністрів оборони в Люксембурзі.

В рамках обговорення правил PESCO міністри оборони ЄС також домовилися встановити загальні умови для "участі третіх держав в проектах PESCO в листопаді — правила, які також будуть застосовуватися до Великої Британії, як тільки вона покине блок.