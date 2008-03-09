В Угорщині проходить референдум щодо урядових реформ

В Угорщині проходить загальнонаціональний референдум з питання урядових реформ.

Як передає ІТАР-ТАСС, на референдумі громадянам країни належить висловити ставлення до важливих аспектів урядових реформ, відповівши на запитання, що стосуються введеної минулого року плати за відвідини лікаря, перебування в стаціонарі і навчання у вузах.

Усього на території країни відкрито близько 11 тис. дільниць для голосування, ще 91 діє за кордоном. Взяти участь у референдумі можуть трохи більше 8 млн. угорців, які мають право голосу в країні, населення якої ледве перевищує 10 млн. чоловік.

Для визнання дійсними результатів голосування, в ньому мають взяти участь не менше чверті або 2 млн. громадян, які мають право голосу. Згідно з даними соцопитувань, проведених перед референдумом, про намір скористатися своїм конституційним правом заявили понад 40% респондентів.