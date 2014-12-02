Україна очікує формування проєвропейської коаліції в парламенті Молдови

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

Він нагадав, що 30 листопада в Молдові відбулися чергові парламентські вибори.

За його словами, вибори пройшли демократично і у відповідності до міжнародних стандартів.

Читайте такожПеремога проєвропейських сил у Болгарії та Молдові зробить непотрібним «Південний потік» - Яценюк“Україна вітає вибір громадян Республіки Молдова, що свідчить про зростаюче розуміння необхідності проведення докорінних реформ в країні з метою подальшого просування на шляху європейської інтеграції. Сподіваємось, що найближчим часом в парламенті Молдови буде сформована проєвропейська коаліція та призначений новий уряд”, - сказав Перебийніс.

Як повідомлялося, після підрахунку більшості голосів на виборах у Молдові перемагають прозахідні партії. Лідер ліберал-демократів, які посіли друге місце з більш ніж 19% голосів, заявив, що створюватиме коаліцію з демократичною і ліберальною партією. Разом вони набирають 44% – цього достатньо, щоб отримати більшість у парламенті.