Ходорковський вважає помилкою санкції Євросоюзу проти РФ

Про це заявив російський опозиціонер і колишній глава компанії ЮКОС Михайло Ходорковський під час свого виступу в Європарламенті, повідомляє телеканал "Дощ".

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"Я вважаю великою політичною помилкою застосування санкцій проти Росії як країни", - заявив Михайло Ходорковський. За його словами, "поки світ обговорює санкції, Володимир Путін приймає в Кремлі главу Інтерполу і, по суті, дякує йому за допомогу в боротьбі з опозицією".

Також опозиціонер заявив, що на сьогоднішній день в Кремлі і навколо Кремля стає все більше людей, які "відверто розраховують на швидкий занепад Європи". На його думку, Кремль, ймовірно, буде розгойдувати Європу по мірі своїх сил і можливостей".

"Путін уже почав вести проти Європи "велику психологічну війну" (...) Це - нова холодна війна, причому вона прийшла не на рік", - зазначив Михайло Ходорковський.