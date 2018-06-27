Стриманий Вільям і епатажна Барзілай: в мережі показали прогулянку принца з переможницею Євробачення (фото)
15:19, 27 червня 2018Світ
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Для такого випадку епатажна співачка, як завжди, вибрала яскравий образ: яскраво-жовту туніку, чорні лосини і фіолетові коси.
Принц Вільям продовжує свій тур країнами Близького Сходу – черговою зупинкою став ізраїльський Тель-Авів.
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Разом з принцом прогулялася переможниця «Євробачення-2018» Нетта Барзілай, пише Cosmo.
Для такого випадку епатажна співачка, як завжди, вибрала яскравий образ: яскраво-жовту туніку, чорні лосини і фіолетові кіски.
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