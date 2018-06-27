Стриманий Вільям і епатажна Барзілай: в мережі показали прогулянку принца з переможницею Євробачення (фото)

Для такого випадку епатажна співачка, як завжди, вибрала яскравий образ: яскраво-жовту туніку, чорні лосини і фіолетові коси.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter