Конституційний суд Польщі оцінить "антибандерівські" норми закону про Інститут нацпам'яті

Оцінки Конституційного суду вимагає "посилання законодавчого органу до невизначеного поняття українських націоналістів".

Конституційний суд Польщі припинив провадження, щодо норм закону про Інститут національної пам’яті (ІНП), які були з нього вилучені, однак розгляне положення, де згадані "українські націоналісти".

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Про це повідомив виконуючий обов’язки речника Конституційного суду Польщі Якуб Козловський, повідомляє ЄвроПравда з посиланням на TVN24. "В ситуації, коли поставлена під питання норма втрачає силу перед винесенням рішення Конституційним судом, провадження припиняється" - сказав Козловський.

Йдеться про скасовані 27 червня статті 55а та 55b закону про Інститут національної пам'яті, які передбачають кримінальну відповідальність за приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху і поширення цієї відповідальності навіть на іноземців.

Представник суду наголосив, що з закону не прибрали частину норм, які оскаржував раніше президент Польщі Анджей Дуда. "Вони підлягають розгляду відповідно до положень Закону про організацію та процедури в Конституційному трибуналі" - розповів Козловський.

Відповідно до січневих поправок, в закон про ІНП також включені положення, що дозволяють порушувати кримінальну справу за заперечення злочинів українських націоналістів (в тому числі тих злочинів українських формувань, які співпрацювали з Третім Рейхом).

На думку президента Польщі, оцінки Конституційного суду вимагає "посилання законодавчого органу до невизначеного поняття українських націоналістів" з огляду на те, що наслідком запровадженої поправки є можливість кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують вчинення цих злочинів і, як наслідок, понесення ними кримінальної відповідальності".

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Сейм Польщі ухвалив зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів, однак не став вилучати норми про "злочини українських націоналістів" і кримінальну відповідальність за них. Київ заявив, що зміни скандального закону не задовольнили сподівань української сторони.