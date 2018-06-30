Перетворив фантазію Путіна на реальність - аналітики розкритикували Трампа через заяву про Крим

Між тим, експерт центру Carnegie зазначив, що нещадна критика Трампа може мати зворотній ефект, адже нападки його лише провокують, підштовхуючи робити саме те, що його критиків злить найбільше.

Численні оглядачі на Заході спантеличені та обурені тим, що президент США Дональд Трамп не став абсолютно відкидати можливість визнання Криму частиною Росії.

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Як відомо, напередодні, відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, Дональд Трамп сказав: "Побачимо".

Численні західні коментатори розкритикували президента США за те, що той прямо не відкинув можливість визнання Криму російським. Трампу дісталося навіть із аналітичного центру Heritage Foundation, який називають мозковим центром Адміністрації США, передає Голос Америки. "Ось вам кілька фактів про Україну: Росія це агресор; Україна жертва; Крим належить Україні", – написав у "Твіттері" Люк Коффі, директор Центру дослідження закордонної політики у Heritage Foundation.

"3 роки тому Володими Путін міг лише мріяти, що президент США буде говорити про виведення військ США з Німеччини, критикуватиме НАТО, запроваджуватиме торговельні тарифи проти союзників, а тепер він ще і каже, що зважує можливість прийняти анексію Криму Росією. Трамп перетворив фантазію Путіна на реальність", - написав у "Твіттері" Браян Клаас, дослідник "Лондонської школи економіки".

"Може Трамп дасть Путіну зелене світло, щоб лишив собі Крим, а сам проголосить, що підтримав мир у світі?", – питає журналіст Стівен Ґрінхаус.

"Це просто неправильно. Коли СРСР окупував країни Балтії після Другої Світової війни, США не стали легітимізувати окупацію. Так само треба ставитись і до окупації Криму", – пише безпековий коментатор Шерил Рофер.

Слова президента США можуть підштовхнути Росію до подальшої агресії, пише політолог Жасмін Муянович. "Якщо визнання США може отримати щось настільки кричуще, як анексія Криму Росією та окупація нею східної України, то чому б Росії не вдертися до Балтії? Чому не захопити всю Грузію? Чому б підтримуваним Росією силам не спробувати те саме? Чому б Китаю не вдертися на Тайвань?", - пише Муянович. "Важко уявити собі будь-яку послідовну зовнішню політику наступного президента США, якщо Трамп визнає анексію Криму. США б негайно втратили довіру та перетворились на по суті країну-вигнанця. Жодне їхнє забов'язання чи обіцянки більше не мали б ваги", – зазначає політолог.

Політичні опоненти Трампа взагалі побачили у розмитій фразі президента США черговий доказ того що Кремль "контролює президента США". З табору політичних опонентів лунають і репліки, які змальовують коментар президента як ледь не декларацію про визнання анексії Криму з боку США.

Між тим Девід Роткопф, експерт центру Carnegie, відзначає, що нещадна критика Трампа може мати зворотній ефект. Президента США, пише оглядач, нападки лише провокують, підштовхуючи буквально робити саме те, що його критиків злить найбільше.

"Мене дещо турбує (тобто я переконаний), що через те, що Трамп все сприймає особисто, то і такі речі, як зустріч з Путіним, чи схвалення агресії щодо Криму, або виведення військ США з Німеччини, чи послаблення НАТО – він сприймає як "пішли ви" на адресу власних критиків, а не у стратегічному контексті", – пише Роткопф.

Між тим єдине слово президента (його "побачимо" щодо Криму - ред.), який відомий тим, що публічно робить нестандартні для політиків заяви, не повинно відволікати від того, що Адміністрація США на чолі із Трампом послідовно підтримує Україну і чітко заявляє про невизнання анексії Криму та вказує на відповідальність Росії за конфлікт на Донбасі. Державний секретар США Майк Помпео цього тижня однозначно заявив, що США "відкидають окупацію Криму".