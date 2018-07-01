США евакуювали 11 осіб з Китаю через «акустичні атаки»

Раніше повідомлялося, що два співробітника консульства США в КНР евакуйовано через акустичної атаки.

Держдеп повернув у США 11 співробітників американської дипмісії в Китаї через «акустичних атак». Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, вісім чоловік були евакуйовані з представництва США в Гуанчжоу, одна людина з консульства в Шанхаї і дві людини з посольства в Пекіні.

Як зазначається, у постраждалих від можливих атак виявлені такі ж симптоми, що і у співробітників посольства США в Гавані.

Раніше повідомлялося, що два співробітника консульства США в КНР евакуйовано через акустичної атаки.

Як зазначалося, співробітники були евакуйовані після скарг на самопочуття через невстановленого акустичного впливу.