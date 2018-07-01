У Швеції помер лауреат Нобелівської премії з медицини
02:17, 01 липня 2018Світ
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Він також зазначив, що університет пишається співпрацею з видатним фармакологом.
Ілюстрація / REUTERS
У Швеції у віці 95 років помер Арвід Карлссон, шведський фармаколог і лауреат Нобелівської премії по медицині. Про це повідомляється на сайті Гетеборзького університету.
«Він вніс великий внесок в науку і надихав своєю роботою студентів і дослідницьке співтовариство як у Швеції, так і в усьому світі», — заявив ректор Гетеборзького університету, коментуючи смерть Карлссона.
Він також зазначив, що університет пишається співпрацею з видатним фармакологом.
Карлссон отримав Нобелівську премію в 2000 році за відкриття функцій нейромедіатора дофаміну в головному мозку. Відзначається, що його дослідження допомогли створити нові лікарські препарати для лікування неврологічних і психічних захворювань.
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