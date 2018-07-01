У Швеції помер лауреат Нобелівської премії з медицини

Він також зазначив, що університет пишається співпрацею з видатним фармакологом.

У Швеції у віці 95 років помер Арвід Карлссон, шведський фармаколог і лауреат Нобелівської премії по медицині. Про це повідомляється на сайті Гетеборзького університету.

«Він вніс великий внесок в науку і надихав своєю роботою студентів і дослідницьке співтовариство як у Швеції, так і в усьому світі», — заявив ректор Гетеборзького університету, коментуючи смерть Карлссона.

Він також зазначив, що університет пишається співпрацею з видатним фармакологом.

Карлссон отримав Нобелівську премію в 2000 році за відкриття функцій нейромедіатора дофаміну в головному мозку. Відзначається, що його дослідження допомогли створити нові лікарські препарати для лікування неврологічних і психічних захворювань.