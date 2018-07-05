Криваві мільярди Росії: найбільший банк Данії відмив для Кремля "астрономічні" суми

Експерти кажуть, що відмивання брудних грошей Москви через данський банк – це наймасштабніший подібний випадок у світі.

Найбільший банк Данії відмив сім мільярдів євро з Росії у рамках скандальної справи, пов’язаної з вбивством Сергія Магнітського. Данські фінансові органи опинилися в скрутному становищі, оскільки вони першими почали бити на сполох ще п’ять років тому, але так нічого й не зробили з проблемою російських брудних грошей, пише EUObserver.

Викриття сталося завдяки документам Danske Bank, які потрапили в руки видання Berlingske. Як виявилося, банк відмив у двічі більше, ніж повідомлялося в 2017 році. Всього банк провів 43112 сумнівні трансакції, пов’язані з фальшивими російськими компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах. Гроші виводилися з Росії через естонську гілку Danske Bank з 2007 до 2015 року. Більшість сум зрештою були витрачені на дорогу нерухомість, автомобілі і діаманти.

Всі компанії, про які йде мова, серед яких Diamonds Forever International, Castlefront і Megacom Transit, пов’язані з шахрайством у Росії, за викриття якого був убитий юрист Сергій Магнітський. В цьому епізоді російські чиновники, начальники служб безпеки і ватажки мафії викрали 200 мільйонів євро з податкової системи Росії у 2007 році. Однак, Магнітський, який був юристом британського хеджового фонду Hermitage Capital, викрив цей злочин, за що його кинули до в’язниці і там побили до смерті.

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«Ми виявили 20 рахунків у Danske Bank, пов’язаних з переведенням коштів з тих 200 мільйонів євро, які Магнітський виявив і за які був убитий», - сказав виданню колишній роботодавець російського юриста Білл Броудер, який назвав ці суми з Росії «кривавими грошима».

Після публікації документів на сторінках Berlingske акції Danske Bank обвалилися на 3%, оскільки з’явився ризик, що банк буде оштрафований. Виконавчий директор банку Томас Борген також може втратити свою роботу або ж навіть зіштовхнутися з обвинуваченнями, зважаючи на природу порушень.

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«Це дуже серйозно. Неприйнятно, щоб така велика сума була відмита і досі зберігалася на рахунках Danske Bank. Це ображає відчуття справедливості усіх», - сказав міністр з питань бізнесу Данії Расмус Ярлов.

Данський експерт з шахрайства Якоб Деденрот Бернхофт назвав відмиті російські гроші «астрономічною» сумою.

«Це найбільший відомий випадок відмивання у всьому світі», - прокоментував трейдер Sydbank Крістіан Татьє.