Меркель звинуватила прем’єра Угорщини у "відсутності людяності"

Віктор Орбан перебуває з візитом в Берліні – він відвідує німецьку столицю вперше за три роки.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель звинуватила прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що він не дотримується правил "людяності" своєю імміграційною політикою.

Меркель заявила, що забезпечення зовнішніх кордонів ЄС полягає не в створенні "фортеці проти людей, привезених контрабандистами", пише Радіо Свобода.

На її думку, блок повинен підписати угоди з африканськими країнами, щоб забезпечити законну міграцію.

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"Душа Європи – це людяність і це те, що ми хочемо зберегти. Якщо Європа з її цінностями хоче продовжувати грати роль в світі, тоді вона не може просто відвернутися від труднощів і страждань", – сказала вона.

Орбан перебуває з візитом в Берліні – він відвідує німецьку столицю вперше за три роки.

Прем’єр-міністр Орбан різко виступає проти політики надання притулку, яку Меркель відчайдушно захищала. Орбан погодився з тим, що у нього і Меркель були принципово різні підходи до міграції і до того, як допомогти людям гуманітарним шляхом.

Орбан сказав, що Німеччина повинна бути вдячною за огородження, які Угорщина побудувала на своїх кордонах з Сербією і Хорватією, і яке, за його словами, охороняють 24 години на добу 8000 озброєних людей. За словами Орбана, якби цього не було, від 4 до 5 тисяч біженців прибували б до Німеччини в день.