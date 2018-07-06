Кім Чен Ин хоче іншого майбутнього для КНДР - Трамп
03:57, 06 липня 2018Світ
18 0
Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака по дорозі в Монтану.
Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче іншого майбутнього для КНДР.
Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам на борту свого літака по дорозі в Монтану, передає Reuters.
"Я справді вірю в те, що він бачить інше майбутнє Північної Кореї. Я сподіваюся, що це правда", - заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки йому не почалася війна між Сполученими Штатами і Північною Кореєю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter