Кім Чен Ин хоче іншого майбутнього для КНДР - Трамп

03:57, 06 липня 2018
Світ
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Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS

Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам на борту свого літака по дорозі в Монтану, передає Reuters.

"Я справді вірю в те, що він бачить інше майбутнє Північної Кореї. Я сподіваюся, що це правда", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки йому не почалася війна між Сполученими Штатами і Північною Кореєю.

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Теги: #США#КНДР#Кім Чен Ин#Дональд Трамп