Трамп оголосив себе рятівником США від війни з КНДР
14:41, 03 липня 2018Світ
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За словами Трампа, переговори з КНДР йдуть в позитивному ключі.
Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки йому не почалася війна між Сполученими Штатами і Північною Кореєю.
Про це він написав у твіттері.
За словами Трампа, переговори з КНДР йдуть в позитивному ключі.
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«Ніяких ракетних запусків і ядерних випробування протягом 8 місяців. Вся Азія розбурхана. Тільки опозиційна партія, яка включає в себе ЗМІ з фейковими новинами, продовжує скаржитися. Якщо б не я, якби ми зараз воювали з Північною Кореєю», — написав американський президент.
Раніше стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео 5 липня відвідає КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином.
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