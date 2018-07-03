Трамп оголосив себе рятівником США від війни з КНДР

14:41, 03 липня 2018
Світ
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Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у твіттері.

За словами Трампа, переговори з КНДР йдуть в позитивному ключі.

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«Ніяких ракетних запусків і ядерних випробування протягом 8 місяців. Вся Азія розбурхана. Тільки опозиційна партія, яка включає в себе ЗМІ з фейковими новинами, продовжує скаржитися. Якщо б не я, якби ми зараз воювали з Північною Кореєю», — написав американський президент.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео 5 липня відвідає КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином.

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Теги: #КНДР#Дональд Трамп