В Японії стратили лідера апокаліптичної секти, відповідальної за теракт в токійському метро - ЗМІ

У 1995 році члени культу «Аум Сінрікьо» розпилили в токійському метро смертельно небезпечний газ зарин.

В Японії стратили лідера деструктивної секти «Аум Аум Сінрікьо» Секо Асахару (справжнє ім'я - Тідзуо Мацумото). Послідовники Асахари у 1995 році здійснили газову атаку в токійському метро, від якої загинули щонайменше 13 осіб.

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Про смерть Мацумото повідомляє японський мовник NHK, посилаючись на джерела. Відзначається, що Асахару понад десятиліття тому засудили за вбивство й інші злочини.

Секта, що пізніше стала відомою як «Аум Сінрікьо» була заснована Мацумото приблизно у 1984 році. Лідер культу закликав своїх послідовників готуватися до кінця світу.

Членів угруповання звинувачували у причетності до кількох жорстоких вбивств і спробах заволодіти зброєю.

У березні 1995 року члени культу випустили в токійському метро смертельно небезпечний газ зарин. В результаті 13 людей загинули, ще понад 6 тисяч осіб постраждали.

Мацумото наполягав, що він не давав своїм послідовникам команди здійснювати теракт. Тим не менш, у 2006 році йому винесли смертний вирок.

Судові процеси членів «Аум Сінрікьо» тяглися в японських судах понад 20 років. Звинувачення висунули майже 200 особам, 13 були засуджені до смертної кари.

Зараз секта зарахована до числа терористичних організацій і заборонена в Євросоюзі, США та багатьох країнах по всьому світу.

Нагадаємо, в квітні у США стратили самого старого злочинця - 83-річного Уолтера Муді.