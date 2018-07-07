В Ірані стратили вісім чоловіків, засуджених за тероризм

Чоловіки були засуджені до смертної кари у травні цього року.

В Ірані стратили вісім чоловіків, засуджених за планування і здійснення терактів у червні 2017 року, в результаті яких загинули 17 людей.

Як пише Новое время, про це повідомляє CNN з посиланням на іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Чоловіки були засуджені до смертної кари у травні цього року. Сьогодні, 7 липня, смертний вирок був виконаний.

Нагадаємо, 7 червня в Ірані сталася перестрілка в мавзолеї Імама Хомейні, який знаходиться на південь від іранської столиці Тегерана. Невідомі почали стріляти по людях. За даними ЗМІ, напад на мавзолей скоїли троє людей, один з терористів підірвав себе.

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В цей же день невідомі почали перестрілку з охороною в будівлі іранського парламенту, терористів було четверо. Після нападу парламент був заблокований на вхід і вихід для журналістів і депутатів. ЗМІ також повідомили, що терористи стріляли по перехожих.

Один з нападників був затриманий. Пізніше, один з терористів підірвав себе в будівлі парламенту.

Терористичне угрупування ІД взяло на себе відповідальність за теракти в Ірані.