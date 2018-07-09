Операцію з порятунку дітей з печери в Таїланді засекретили

Будь-який підрозділ, що допустив витік даних, буде піддано суворій дисциплінарній відповідальності.

Штаб рятувальної операції зі звільнення підлітків із затопленої печери в Таїланді сьогодні вранці ввів в дію режим секретності.

Читайте такожСильні дощі можуть завадити порятунку дітей з печери у Таїланді (відео)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, тепер рятувальникам заборонено без дозволу публікувати в інтернеті і соцмережах, а також передавати журналістам будь-які фото і відео з місця операції, передає kommersant.ru. Відповідний наказ підписав начальник об'єднаного штабу Наронгсак Осоттханакон. За його розпорядженням, будь-який підрозділ, що допустив витік даних, буде піддано суворій дисциплінарній відповідальності.

Як пояснив начальник штабу, введені заходи спрямовані, в першу чергу, на запобігання поширення неправдивої інформації. «Вчора у ЗМІ, соціальних мережах в інтернеті поширилася, наприклад, новина про те, що евакуйовані шестеро дітей, в той час як насправді вчора були виведені на поверхню тільки четверо. Потім всім довелося виправляти цю інформацію», - уточнив Осоттханакон.

12 підлітків з футбольної команди і їхній тренер пропали 23 червня. Коли вони були в печері Тхам Луанг, почалася повінь, і група виявилася відрізана від виходу. Через десять днів їх знайшли, однак не змогли відразу вивести на поверхню через дощі. Операція з порятунку підлітків та їхнього тренера почалася 8 липня.