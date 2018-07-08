Столтенберг закликав Німеччину збільшити оборонний бюджет

Нинішній рівень оборонного бюджету Німеччини ще далекий від показника у 2% від ВВП.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав уряд Німеччини суттєво збільшити витрати на оборону.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, передає DW.

Так, за словами Столтенберга, Німеччина, так само, як і решта країн-членів НАТО, зобов'язалася витрачати на оборону не менше 2 % від валового внутрішнього продукту.

"А нинішній рівень оборонного бюджету Німеччини ще далекий від цього показника", - зазначив генсек НАТО.

У зв'язку з цим, Столтенберг розкритикував обіцянку канцлера Німеччини Ангели Меркель збільшити витрати на оборонні цілі до 1,5 відсотка ВВП до 2024 року.

"1,5 відсотка - не два відсотки", - підкреслив Столтенберг і вказав на той факт, що Німеччина має значну економічну вагу і "грає вкрай важливу роль", тому він виходить з того, що Берлін і надалі буде намагатися досягти рівня оборонних витрат в 2% ВВП.

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Зазначимо, раніше Ангела Меркель заявляла, що анексія Росією Криму та підтримка сепаратизму на сході України стали підставами для збільшення Німеччиною витрат на оборону.

Нагадаємо, на останньому саміті НАТО країни Альянсу домовилися витрачати 2% ВВП на оборону і припинити скорочення витрат на оборону. Крім того, повідомлялося, що НАТО поступово підвищувати військові бюджети протягом 10 років.

У свою чергу міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляен попросила збільшити фінансування Збройних сил країни на 25 мільйонів євро до 2022 року.