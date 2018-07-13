У Росії побили польського дипломата

За словами свідків події, нападник, ймовірно, є психічно неврівноваженим.

У літаку рейсом Іркутськ-Москва побили польського дипломата, який повертався зі службового відрядження.

Про це повідомив директор прес-служби польського Міністерства закордонних справ Артур Ломпарт, передає Do Rzeczy. За його словами, інцидент стався ще в середу, 11 липня.

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Повідомляється, що нападник, який, за словами свідків події, ймовірно, є людиною психічно неврівноваженою - вже затриманий. Потерпілому польському дипломату була надана необхідна допомога як з боку польського консульства в Москві, так і штабу МЗС, а інформація про інцидент передана в поліцію. Побитий дипломат після проходження необхідних медичних оглядів повернувся до Польщі, повідомляє видання.

"Наразі, після забезпечення догляду польському дипломату та його повернення, Посольство Польщі в Москві звернеться до російської влади з вимогою з'ясування обставин події та притягнення винного до відповідальності", – повідомив Ломпарт.

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