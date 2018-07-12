"Росіянин був злий через програш збірної з футболу": з'явилися нові подробиці побиття українця в Туреччині (фото)

Поліція затримала росіянина, але на другий день вже відпустила. Він сплатив штраф у 800 доларів.

Українця Андрія Сову в Туреччині жорстоко побив росіянин, бо був злий через програш російської збірної.

"Зараз він у лікарні, підключений до апаратів, до тями не приходив. Це єдина допомога, яку нам тут надають. Скрізь мене футболять, грошей на транспортування чоловіка у мене немає, і що мені робити, я не знаю", - розповіла "Обозревателю" дружина потерпілого Світлана.

За її словами, з 7 липня чоловік перебуває в комі. Світлана зазначає, що конфлікт стався ввечері на території готелю Ganita holiday village.

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"Чомусь чужий турист пройшов на територію готелю, він був росіянином. Мене поруч не було, інші відпочивальники кажуть, що росіянин був злий через програш російської збірної з футболу. Він ударив чоловіка, той упав і вдарився головою об асфальт, знепритомнів. Тільки за бейджиком на руці вдалося визначити, хто він і звідки", - говорить Світлана.

Поліція затримала росіянина, але на другий день вже відпустила. Він сплатив штраф у 800 доларів. "Я взяла виписку в поліції, вони його відпустили, і він вільно тут десь ходить", - скаржиться Світлана.

Вона наголосила, що в консульстві України в Туреччині їй порадили тільки молитися. "Мені там сказали - моліться. Потім порадили пройтися готелем і зібрати гроші, тому що у консульства грошей на допомогу немає. Я просто шокована, не знаю, що робити. 15 липня у мене закінчується путівка, як я можу полетіти без чоловіка?", - плаче Світлана.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що докладають зусиль, щоб врятувати життя українця, який після конфлікту з росіянином 7 липня в готелі в Туреччині в комі.

Як повідомляли ЗМІ, в турецькому місті Аланья громадянин РФ до напівсмерті побив 57-річного українця.