Стало відомо, коли випишуть з лікарні врятованих з печери в Таїланді дітей

За попередньою оцінкою лікарів, у врятованих дітей виявили ознаки інфекції, але в цілому всі підлітки здорові.

Врятованих із затопленої печери в Таїланді підлітків випишуть з лікарні 19 липня.

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«Ми повинні підготувати дітей та їхні сім'ї до тієї уваги, яку вони отримають після виписки», - наводить Reuters витяг з повідомлення Міністерства охорони здоров'я країни.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня рятувальники вивели із затопленої печери останнього підлітка і тренера, під керівництвом якого 12 дітей з футбольної команди вирушили до печери у червні. Повінь відрізала їх від виходу.

Операція з порятунку почалася 8 липня. За попередньою оцінкою лікарів, у врятованих дітей виявили ознаки інфекції, але в цілому всі підлітки здорові.