Вашингтон звинуватив Росію у спробах розколоти США через соцмедіа

Напередодні Мін'юст США звинуватив 12 росіян в причетності до злому комп'ютерів Національного комітету демократичної партії США, а також до кібератаки на штаб передвиборчої кампанії кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен звинуватила Росію в спробах розколоти США за допомогою соціальних медіа.

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Як передає DW.com, у своєму виступі на зборах начальників канцелярії губернаторів штатів в суботу, 14 липня, Нільсен зазначила "старанні спроби російської сторони "посіяти розбіжності і приводи для розбрату серед американців".

При цьому подібна діяльність "необов'язково спрямована на конкретних політиків чи політичні кампанії", - підкреслила міністр внутрішньої безпеки США. Відомство не бачить ознак втручання Росії в проміжні вибори в листопаді в тому ж масштабі, що і на виборах президента США в 2016 році, заявила Нільсен.

Напередодні Мін'юст США звинуватив 12 росіян в причетності до злому комп'ютерів Національного комітету демократичної партії США, а також до кібератаки на штаб передвиборчої кампанії кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Всі 12 громадян РФ є співробітниками Головного розвідувального управління (ГРУ).