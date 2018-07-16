Трамп розповів про "докладне" обговорення із Путіним розбіжностей і намір "урегулювати багато проблем"

Президент США Дональд Трамп заявляє про проведення продуктивного діалогу з президентом РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що разом з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним збирається знайти шляхи для врегулювання багатьох проблем, з якими стикається сьогодні світ.

Про це президент США сказав у президентському палаці в Гельсінки (Фінляндія) на спільній з Путіним прес-конференції, яка транслювалася на сайті Білого дому.

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"Я щойно завершив зустріч з президентом Путіним з широкого кола критичних питань для обох наших країн. Ми мали прямий, відкритий і глибоко продуктивний діалог, який пройшов дуже добре", - сказав Трамп.

При цьому він наголосив, що з найперших днів американські лідери з Республіканської партії зрозуміли, що краще віддавати перевагу дипломатії і взаємодії, аніж конфлікту та ворожості.

"Продуктивний діалог є добрим не лише для Сполучених Штатів, і добрим для Росії, він добрий і для світу. Розбіжності між нашими двома країнами добре відомі, президент Путін і я обговорили їх сьогодні докладно. Але ми збираємося урегулювати багато проблем, з якими стикається наш світ", - наголосив Трамп.

"Потім ми збираємося знайти способи взаємодіяти та реалізовувати спільні інтереси", - заявив Трамп.