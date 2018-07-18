"Відчуваю до вас щось гірше, ніж гнів" - австралієць, який втратив трьох дітей у катастрофі МН17, розкритикував зустріч Трампа і Путіна

"Те, що людина, чию дупу ви тільки що цілували, продовжує брехати" про катастрофу літака є незаперечним фактом, зазначив австралієць.

Австралієць Ентоні Маслін, який втратив трьох дітей у катастрофі Боїнга рейсу МН17 на Донбасі, написав емоційний лист-звернення до президента США Дональда Трампа після його переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

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"Ви багато говорили про "фейкові новини", але давайте поговоримо про те, що не є фейком... Давайте назвемо це незаперечними фактами", - почав свій пост Маслін, передає "Новое время". Серед незаперечних фактів австралієць назвав невинну загибель 298 осіб, які були пасажирами збитого в небі над Донбасом літака, а також те, що його збили російською ракетою.

"Те, що загинули наші троє прекрасних дітей та їхній дідусь, і це зруйнувало наше життя і багато інших життів, є незаперечним фактом. Те, що людина, чию дупу ви тільки що цілували, продовжує брехати про це, є незаперечним фактом", - продовжив Маслін.

Австралієць підкреслив, що відчуває до президентів США і РФ щось гірше, ніж гнів. "Я відчуваю до вас двох щось набагато гірше, ніж гнів. Це жалість. У вас немає співчуття до ближнього, і ви явно не знаєте, що таке любов. У вас немає нічого", - резюмував Маслін.

Ентоні Маслін і його дружина Маріт Норріс втратили трьох дітей - Мо, Еві і Отіс у катастрофі Боїнга чотири роки тому. Через два роки після катастрофи у них народилася дочка.

Катастрофа рейсу МН17 сталася 17 липня 2014 року, коли літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. У результаті катастрофи загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту.

24 травня 2018 року Міжнародна слідча група в Нідерландах заявила, що малайзійський Боїнг рейсу MH17 під Донецьком був збитий ракетою російського ЗРК Бук. Слідчим вдалося з'ясувати, що Бук належав 53-їй зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що базується в Курську.